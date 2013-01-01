Россия Ярославская область Озеро Плещеево Температура воды в озере Плещеево сегодня

Озеро Плещеево, Россия | © Ольга Решетникова

Самая подробная информация о температуре воды в озере Плещеево в озере Плещеево (Ярославская область, Россия). Прогноз изменения температуры воды на ближайшие 10 дней. Статистические данные по месяцам за последние годы. Информация о соседних курортах. Прогноз погоды в озере Плещеево на неделю.

Температура воды в озере Плещеево прямо сейчас данные обновлены 27 минут назад 8.2 °C вчера: 8.4°C неделю назад: 8°C Тенденция: медленное повышение Сегодня температура воды в озере Плещеево составляет 8.2°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в это же время достигнет 8°C.

Анализ и прогноз Температура воды сегодня значительно ниже, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды в этом месте была 16°C. Диапазон температур воды в озере Плещеево в мае составляет от 4 до 18 градусов.

Согласно нашему прогнозу, температура воды в озере Плещеево будет медленно расти как минимум ближайшие 10 дней и достигнет значения в 9.5°C.

Таблица значений температуры воды в озере Плещеево День Факт* Среднее** Прогноз*** May 14 9.0°C 11.0°C May 15 9.4°C 10.8°C May 16 9.1°C 11.0°C May 17 9.3°C 11.0°C May 18 9.1°C 11.5°C May 19 8.4°C 11.3°C May 20 8.4°C 12.0°C May 21 8.2°C 13.0°C May 22 13.5°C 8.5°C May 23 13.5°C 8.5°C May 24 13.3°C 8.4°C May 25 13.5°C 8.5°C May 26 13.5°C 8.5°C May 27 14.0°C 8.8°C May 28 14.8°C 9.3°C * Факт - Фактическое значение температуры воды

** Среднее - Среднее значение температуры воды в этот день в прошлые года

*** Прогноз - Наш прогноз значения температуры воды

Фактические значения температуры воды вблизи берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильного дождя или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, которые были нагреты солнцем. Для разработки прогноза мы используем собственную математическую модель, которая учитывает текущее изменение температуры воды, исторические данные и основные тенденции погоды, силы и направления ветра, температуры воздуха в каждом конкретном регионе. Мы учитываем также данные по другим курортам в России.

Ярославль, Россия | © yarnovosti.com

Годовой график изменения средней температуры воды в озере Плещеево

Температура воды в озере Плещеево по месяцам Озеро Плещеево находится в северном полушарии, на широте 56 град. Комфортная температура воды для купания здесь устанавливается в июне, почти всегда только в конце месяца. В течение года в озере Плещеево бывает 5 дней, пригодных для купания. В целом купальный сезон заканчивается в августе. Среднегодовая температура воды на побережье в озере Плещеево составляет 8.8°C, по временам года: зимой 3.0°C, весной 6.8°C, летом 17.5°C, осенью 8.0°C. Минимальной температура воды (2.8°C) в озере Плещеево бывает в феврале, максимальной (20.3°C) в июне. Вы можете узнать подробные данные по тому, как изменяется температуры воды в озере Плещеево в каждом конкретном месяце: Январь

Февраль

Март

Апрель

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Октябрь

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Озеро Плещеево: общая информация и карта Оригинальное название Озеро Плещеево Континент Европа Страна Россия Регион Ярославская область Водоем Плещеево Местное время 13:14 Часовой пояс UTC+3 Восход солнца 03:57 закат 20:45 Продолжительность дня 16 часов 48 минут

Соседние города и курорты Точка вода* Расстояние** Углич 8.1°C 92km * Температура воды в данном месте сегодня

** Расстояние по прямой в километрах

Мышкин, Россия | © Boris Shmarkovsky

Самая теплая вода сегодня в России зафиксирована в Новокузнецке, ее значение составляет 17.9°C. Самая низкая - в Провидения, там температура воды сейчас -1.7°C. Средняя температура воды в стране сегодня - 10.4°C. Данные по температуре воды в озере Плещеево и соседних городах и курортах собраны из различных источников, с помощью буйков, с использованием спутниковой карты морской, речной и озерной поверхностей агентства NOAA. Для более точного отражения значений температуры мы используем данные различных местных служб в каждом конкретном регионе мира. Ближайший аэропорт по прямой расположен в 107 километрах. Это аэропорт Chkalovskiy (CKL). Мы не располагаем информацией относительно того, является ли он действующим и какие рейсы принимает или отправляет.

Озеро Плещеево: прогноз погоды Прогноз погоды показан по местному времени в озере Плещеево СЕГОДНЯ 09:00 8.3°C 7км/ч 7км/ч ощущается как 4.0°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)

влажность: 65%, облака: 20% 12:00 11.1°C 7км/ч 7км/ч ощущается как 9.4°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)

влажность: 45%, облака: 43% 15:00 12.0°C 13км/ч 13км/ч ощущается как 10.4°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 45%, облака: 66% 18:00 10.2°C 10км/ч 10км/ч ощущается как 8.7°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 55%, облака: 90% 21:00 4.8°C 9км/ч 9км/ч ощущается как 2.8°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 69%, облака: 72% 22 мая 00:00 2.2°C 8км/ч 8км/ч ощущается как -0.2°C, Ясно (ясное небо)

влажность: 79%, облака: 8% 03:00 0.7°C 8км/ч 8км/ч ощущается как -2.1°C, Ясно (ясное небо)

влажность: 85%, облака: 6% 06:00 2.9°C 10км/ч 10км/ч ощущается как 0.2°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)

влажность: 76%, облака: 32% 09:00 7.9°C 14км/ч 14км/ч ощущается как 5.5°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)

влажность: 50%, облака: 22% 12:00 10.3°C 16км/ч 16км/ч ощущается как 8.5°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 42%, облака: 53% 15:00 11.5°C 16км/ч 16км/ч ощущается как 9.6°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 38%, облака: 77% 18:00 10.5°C 12км/ч 12км/ч ощущается как 8.9°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 49%, облака: 98% 21:00 4.6°C 8км/ч 8км/ч ощущается как 2.6°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 65%, облака: 93% 23 мая 00:00 2.2°C 7км/ч 7км/ч ощущается как 0.1°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 76%, облака: 73% 03:00 0.7°C 7км/ч 7км/ч ощущается как -1.8°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)

влажность: 86%, облака: 47% 06:00 3.4°C 11км/ч 11км/ч ощущается как 0.5°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)

влажность: 76%, облака: 34% 09:00 8.6°C 17км/ч 17км/ч ощущается как 5.9°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)

влажность: 51%, облака: 30% 12:00 10.8°C 20км/ч 20км/ч ощущается как 9.1°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 45%, облака: 98% 15:00 11.3°C 24км/ч 24км/ч ощущается как 9.6°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 45%, облака: 99% 18:00 10.9°C 18км/ч 18км/ч ощущается как 9.3°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 50%, облака: 98% 21:00 5.3°C 5км/ч 5км/ч ощущается как 4.1°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 63%, облака: 99% 24 мая 00:00 4.2°C 12км/ч 12км/ч ощущается как 1.2°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 66%, облака: 100% 03:00 3.9°C 15км/ч 15км/ч ощущается как 0.4°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 60%, облака: 100% 06:00 4.1°C 17км/ч 17км/ч ощущается как 0.3°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 60%, облака: 100% 09:00 6.8°C 22км/ч 22км/ч ощущается как 3.1°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 48%, облака: 100% 12:00 10.1°C 24км/ч 24км/ч ощущается как 8.3°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 44%, облака: 99% 15:00 10.2°C 19км/ч 19км/ч ощущается как 8.7°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 53%, облака: 99% 18:00 9.5°C 15км/ч 15км/ч ощущается как 7.4°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 62%, облака: 98% 21:00 5.5°C 7км/ч 7км/ч ощущается как 3.9°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 80%, облака: 97% 25 мая 00:00 3.1°C 8км/ч 8км/ч ощущается как 0.8°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 93%, облака: 84% 03:00 3.1°C 10км/ч 10км/ч ощущается как 0.2°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 94%, облака: 77% 06:00 4.4°C 13км/ч 13км/ч ощущается как 1.2°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 88%, облака: 94% 09:00 7.2°C 14км/ч 14км/ч ощущается как 4.6°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 71%, облака: 97% 12:00 9.1°C 10км/ч 10км/ч ощущается как 7.4°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 65%, облака: 100% 15:00 12.3°C 11км/ч 11км/ч ощущается как 10.9°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)

влажность: 53%, облака: 93% 18:00 13.1°C 6км/ч 6км/ч ощущается как 11.9°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)

влажность: 55%, облака: 21% 21:00 5.8°C 10км/ч 10км/ч ощущается как 3.5°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)

влажность: 90%, облака: 12% 26 мая 00:00 4.6°C 10км/ч 10км/ч ощущается как 2.1°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)

влажность: 92%, облака: 76%