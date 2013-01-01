Самая подробная информация о температуре воды в озере Плещеево в озере Плещеево (Ярославская область, Россия). Прогноз изменения температуры воды на ближайшие 10 дней. Статистические данные по месяцам за последние годы. Информация о соседних курортах. Прогноз погоды в озере Плещеево на неделю.
Температура воды в озере Плещеево прямо сейчасданные обновлены 27 минут назад
8.2°C
вчера: 8.4°C
неделю назад: 8°C
Тенденция: медленное повышение
Сегодня температура воды в озере Плещеево составляет 8.2°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в это же время достигнет 8°C.
Анализ и прогноз
Температура воды сегодня значительно ниже, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды в этом месте была 16°C. Диапазон температур воды в озере Плещеево в мае составляет от 4 до 18 градусов.
Согласно нашему прогнозу, температура воды в озере Плещеево будет медленно расти как минимум ближайшие 10 дней и достигнет значения в 9.5°C.
Таблица значений температуры воды в озере Плещеево
|День
|Факт*
|Среднее**
|Прогноз***
|May 14
|9.0°C
|11.0°C
|May 15
|9.4°C
|10.8°C
|May 16
|9.1°C
|11.0°C
|May 17
|9.3°C
|11.0°C
|May 18
|9.1°C
|11.5°C
|May 19
|8.4°C
|11.3°C
|May 20
|8.4°C
|12.0°C
|May 21
|8.2°C
|13.0°C
|May 22
|13.5°C
|8.5°C
|May 23
|13.5°C
|8.5°C
|May 24
|13.3°C
|8.4°C
|May 25
|13.5°C
|8.5°C
|May 26
|13.5°C
|8.5°C
|May 27
|14.0°C
|8.8°C
|May 28
|14.8°C
|9.3°C
** Среднее - Среднее значение температуры воды в этот день в прошлые года
*** Прогноз - Наш прогноз значения температуры воды
Фактические значения температуры воды вблизи берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильного дождя или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, которые были нагреты солнцем.
Для разработки прогноза мы используем собственную математическую модель, которая учитывает текущее изменение температуры воды, исторические данные и основные тенденции погоды, силы и направления ветра, температуры воздуха в каждом конкретном регионе. Мы учитываем также данные по другим курортам в России.
Годовой график изменения средней температуры воды в озере Плещеево
Температура воды в озере Плещеево по месяцам
Озеро Плещеево находится в северном полушарии, на широте 56 град. Комфортная температура воды для купания здесь устанавливается в июне, почти всегда только в конце месяца. В течение года в озере Плещеево бывает 5 дней, пригодных для купания. В целом купальный сезон заканчивается в августе. Среднегодовая температура воды на побережье в озере Плещеево составляет 8.8°C, по временам года: зимой 3.0°C, весной 6.8°C, летом 17.5°C, осенью 8.0°C. Минимальной температура воды (2.8°C) в озере Плещеево бывает в феврале, максимальной (20.3°C) в июне.
Вы можете узнать подробные данные по тому, как изменяется температуры воды в озере Плещеево в каждом конкретном месяце:
Озеро Плещеево: общая информация и карта
Соседние города и курорты
|Точка
|вода*
|Расстояние**
|Углич
|8.1°C
|92km
** Расстояние по прямой в километрах
Самая теплая вода сегодня в России зафиксирована в Новокузнецке, ее значение составляет 17.9°C. Самая низкая - в Провидения, там температура воды сейчас -1.7°C. Средняя температура воды в стране сегодня - 10.4°C.
Данные по температуре воды в озере Плещеево и соседних городах и курортах собраны из различных источников, с помощью буйков, с использованием спутниковой карты морской, речной и озерной поверхностей агентства NOAA.
Для более точного отражения значений температуры мы используем данные различных местных служб в каждом конкретном регионе мира.
Ближайший аэропорт по прямой расположен в 107 километрах. Это аэропорт Chkalovskiy (CKL). Мы не располагаем информацией относительно того, является ли он действующим и какие рейсы принимает или отправляет.
Озеро Плещеево: прогноз погоды
Прогноз погоды показан по местному времени в озере Плещеево
влажность: 65%, облака: 20%
влажность: 45%, облака: 43%
влажность: 45%, облака: 66%
влажность: 55%, облака: 90%
влажность: 69%, облака: 72%
влажность: 79%, облака: 8%
влажность: 85%, облака: 6%
влажность: 76%, облака: 32%
влажность: 50%, облака: 22%
влажность: 42%, облака: 53%
влажность: 38%, облака: 77%
влажность: 49%, облака: 98%
влажность: 65%, облака: 93%
влажность: 76%, облака: 73%
влажность: 86%, облака: 47%
влажность: 76%, облака: 34%
влажность: 51%, облака: 30%
влажность: 45%, облака: 98%
влажность: 45%, облака: 99%
влажность: 50%, облака: 98%
влажность: 63%, облака: 99%
влажность: 66%, облака: 100%
влажность: 60%, облака: 100%
влажность: 60%, облака: 100%
влажность: 48%, облака: 100%
влажность: 44%, облака: 99%
влажность: 53%, облака: 99%
влажность: 62%, облака: 98%
влажность: 80%, облака: 97%
влажность: 93%, облака: 84%
влажность: 94%, облака: 77%
влажность: 88%, облака: 94%
влажность: 71%, облака: 97%
влажность: 65%, облака: 100%
влажность: 53%, облака: 93%
влажность: 55%, облака: 21%
влажность: 90%, облака: 12%
влажность: 92%, облака: 76%