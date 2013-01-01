Версия на русском
Озеро Плещеево, Россия
Озеро Плещеево, Россия | © Ольга Решетникова

Самая подробная информация о температуре воды в озере Плещеево в озере Плещеево (Ярославская область, Россия). Прогноз изменения температуры воды на ближайшие 10 дней. Статистические данные по месяцам за последние годы. Информация о соседних курортах. Прогноз погоды в озере Плещеево на неделю.

Температура воды в озере Плещеево прямо сейчас

данные обновлены 27 минут назад

8.2°C

вчера: 8.4°C

неделю назад: 8°C

Тенденция: медленное повышение

Сегодня температура воды в озере Плещеево составляет 8.2°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут. В любом случае важна и общая погода. Так, температура воздуха в это же время достигнет 8°C.

Анализ и прогноз

Температура воды сегодня значительно ниже, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды в этом месте была 16°C. Диапазон температур воды в озере Плещеево в мае составляет от 4 до 18 градусов.

Согласно нашему прогнозу, температура воды в озере Плещеево будет медленно расти как минимум ближайшие 10 дней и достигнет значения в 9.5°C.

Таблица значений температуры воды в озере Плещеево

ДеньФакт*Среднее**Прогноз***
May 149.0°C11.0°C
May 159.4°C10.8°C
May 169.1°C11.0°C
May 179.3°C11.0°C
May 189.1°C11.5°C
May 198.4°C11.3°C
May 208.4°C12.0°C
May 218.2°C13.0°C
May 2213.5°C8.5°C
May 2313.5°C8.5°C
May 2413.3°C8.4°C
May 2513.5°C8.5°C
May 2613.5°C8.5°C
May 2714.0°C8.8°C
May 2814.8°C9.3°C
* Факт - Фактическое значение температуры воды
** Среднее - Среднее значение температуры воды в этот день в прошлые года
*** Прогноз - Наш прогноз значения температуры воды

Фактические значения температуры воды вблизи берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильного дождя или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, которые были нагреты солнцем.

Для разработки прогноза мы используем собственную математическую модель, которая учитывает текущее изменение температуры воды, исторические данные и основные тенденции погоды, силы и направления ветра, температуры воздуха в каждом конкретном регионе. Мы учитываем также данные по другим курортам в России.

Ярославль, Россия
Ярославль, Россия | © yarnovosti.com

Годовой график изменения средней температуры воды в озере Плещеево

Температура воды в озере Плещеево по месяцам

Озеро Плещеево находится в северном полушарии, на широте 56 град. Комфортная температура воды для купания здесь устанавливается в июне, почти всегда только в конце месяца. В течение года в озере Плещеево бывает 5 дней, пригодных для купания. В целом купальный сезон заканчивается в августе. Среднегодовая температура воды на побережье в озере Плещеево составляет 8.8°C, по временам года: зимой 3.0°C, весной 6.8°C, летом 17.5°C, осенью 8.0°C. Минимальной температура воды (2.8°C) в озере Плещеево бывает в феврале, максимальной (20.3°C) в июне.

Вы можете узнать подробные данные по тому, как изменяется температуры воды в озере Плещеево в каждом конкретном месяце:

Озеро Плещеево: общая информация и карта

Оригинальное название
Озеро Плещеево
Континент
Страна
Водоем
Местное время
13:14
Часовой пояс
UTC+3
Восход солнца
03:57
закат
20:45
Продолжительность дня
16 часов 48 минут

Соседние города и курорты

Точкавода*Расстояние**
Углич8.1°C 92km
* Температура воды в данном месте сегодня
** Расстояние по прямой в километрах
Мышкин, Россия
Мышкин, Россия | © Boris Shmarkovsky

Самая теплая вода сегодня в России зафиксирована в Новокузнецке, ее значение составляет 17.9°C. Самая низкая - в Провидения, там температура воды сейчас -1.7°C. Средняя температура воды в стране сегодня - 10.4°C.

Данные по температуре воды в озере Плещеево и соседних городах и курортах собраны из различных источников, с помощью буйков, с использованием спутниковой карты морской, речной и озерной поверхностей агентства NOAA.

Для более точного отражения значений температуры мы используем данные различных местных служб в каждом конкретном регионе мира.

Ближайший аэропорт по прямой расположен в 107 километрах. Это аэропорт Chkalovskiy (CKL). Мы не располагаем информацией относительно того, является ли он действующим и какие рейсы принимает или отправляет.

Озеро Плещеево: прогноз погоды

Прогноз погоды показан по местному времени в озере Плещеево

СЕГОДНЯ
09:00
8.3°C
7км/ч
ощущается как 4.0°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)
влажность: 65%, облака: 20%
12:00
11.1°C
7км/ч
ощущается как 9.4°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)
влажность: 45%, облака: 43%
15:00
12.0°C
13км/ч
ощущается как 10.4°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 45%, облака: 66%
18:00
10.2°C
10км/ч
ощущается как 8.7°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 55%, облака: 90%
21:00
4.8°C
9км/ч
ощущается как 2.8°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 69%, облака: 72%
22 мая
00:00
2.2°C
8км/ч
ощущается как -0.2°C, Ясно (ясное небо)
влажность: 79%, облака: 8%
03:00
0.7°C
8км/ч
ощущается как -2.1°C, Ясно (ясное небо)
влажность: 85%, облака: 6%
06:00
2.9°C
10км/ч
ощущается как 0.2°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)
влажность: 76%, облака: 32%
09:00
7.9°C
14км/ч
ощущается как 5.5°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)
влажность: 50%, облака: 22%
12:00
10.3°C
16км/ч
ощущается как 8.5°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 42%, облака: 53%
15:00
11.5°C
16км/ч
ощущается как 9.6°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 38%, облака: 77%
18:00
10.5°C
12км/ч
ощущается как 8.9°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 49%, облака: 98%
21:00
4.6°C
8км/ч
ощущается как 2.6°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 65%, облака: 93%
23 мая
00:00
2.2°C
7км/ч
ощущается как 0.1°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 76%, облака: 73%
03:00
0.7°C
7км/ч
ощущается как -1.8°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)
влажность: 86%, облака: 47%
06:00
3.4°C
11км/ч
ощущается как 0.5°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)
влажность: 76%, облака: 34%
09:00
8.6°C
17км/ч
ощущается как 5.9°C, Облачность (рассеянные облака: 25-50%)
влажность: 51%, облака: 30%
12:00
10.8°C
20км/ч
ощущается как 9.1°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 45%, облака: 98%
15:00
11.3°C
24км/ч
ощущается как 9.6°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 45%, облака: 99%
18:00
10.9°C
18км/ч
ощущается как 9.3°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 50%, облака: 98%
21:00
5.3°C
5км/ч
ощущается как 4.1°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 63%, облака: 99%
24 мая
00:00
4.2°C
12км/ч
ощущается как 1.2°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 66%, облака: 100%
03:00
3.9°C
15км/ч
ощущается как 0.4°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 60%, облака: 100%
06:00
4.1°C
17км/ч
ощущается как 0.3°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 60%, облака: 100%
09:00
6.8°C
22км/ч
ощущается как 3.1°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 48%, облака: 100%
12:00
10.1°C
24км/ч
ощущается как 8.3°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 44%, облака: 99%
15:00
10.2°C
19км/ч
ощущается как 8.7°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 53%, облака: 99%
18:00
9.5°C
15км/ч
ощущается как 7.4°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 62%, облака: 98%
21:00
5.5°C
7км/ч
ощущается как 3.9°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 80%, облака: 97%
25 мая
00:00
3.1°C
8км/ч
ощущается как 0.8°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 93%, облака: 84%
03:00
3.1°C
10км/ч
ощущается как 0.2°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 94%, облака: 77%
06:00
4.4°C
13км/ч
ощущается как 1.2°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 88%, облака: 94%
09:00
7.2°C
14км/ч
ощущается как 4.6°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 71%, облака: 97%
12:00
9.1°C
10км/ч
ощущается как 7.4°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 65%, облака: 100%
15:00
12.3°C
11км/ч
ощущается как 10.9°C, Облачность (пасмурно: 85-100%)
влажность: 53%, облака: 93%
18:00
13.1°C
6км/ч
ощущается как 11.9°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)
влажность: 55%, облака: 21%
21:00
5.8°C
10км/ч
ощущается как 3.5°C, Облачность (малооблачно: 11-25%)
влажность: 90%, облака: 12%
26 мая
00:00
4.6°C
10км/ч
ощущается как 2.1°C, Облачность (рваные облака: 51-84%)
влажность: 92%, облака: 76%
Углич, Россия
Углич, Россия | © turizm.sputnik.ru

Узнайте температуру морской воды более чем в 12000 городах и курортах по всему миру. Значения температуры поверхности воды доступны в режиме реального времени. Есть прогноз изменения температуры воды на ближайшие дни, а также доступны исторические данные о температуре поверхности моря за все дни последних лет.

Мы используем данные из различных источников, включая Национальные центры экологической информации (NOAA), метеорологические службы разных стран, данные, полученные с более чем тысячи буев по всему миру, спутниковые системы для сканирования поверхности океанов и морей.

Все поддерживаемые языки:
Самые точные и полные данные о температуре морей и океанов в Интернете
2022 - 2013 © seatemperature.ru

Условия и положения | Политика конфиденциальности | Контакты

Мы используем файлы cookie, чтобы лучше представить наш сайт. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.